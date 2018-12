„Jungtinės Valstijos šiandien skelbia Rusiją materialiai pažeidžiančią sutartį ir po 60 dienų suspenduos mūsų įsipareigojimus, imdama atitaisomosios priemonės, nebent Rusija sugrįš prie visiško ir patikrinamo (sutarties sąlygų) laikymosi“, – paskelbė JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo, turėdamas omenyje 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.