„SBU atlieka kratas Kijevo Pečorų lauros vikaro metropolito Pavelo gyvenamojoje vietoje, pagal straipsnį dėl piliečių lygių teisių pažeidimo priklausomai nuo jų rasės ir etninės priklausomybės ar santykio su religija. Bylą pagrindžia faktai“, – naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė SBU. „SBU... taiko tiriamąsias priemones vikaro (gyvenamojoje vietoje) pagal baudžiamąją bylą, iškeltą vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 161 straipsniu“, – penktadienį trumpoje spaudos konferencijoje patvirtino SBU administracijos vadovas Ihoris Huskovas.

