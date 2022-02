„Mes važiuojame ten jų pasiklausyti“, - sakė Dmytro Kuleba.

„Mes ginsime savo šalį, mes toliau ginsime savo šalį teritorijose, kurias jie užėmė. <...> Mes nepasiduosime ir nekapituliuosime“, - komentavo Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Jo teigimu, Ukraina taip pat pasidalins, ką mano apie šį karą ir norės atgauti okupuotas teritorijas.

Dmytro Kuleba sako, kad Vakarai pagaliau atvėrė akis ir suprato Rusijos ketinimus. Jis prašo Vakarų valstybių suteikti priemonių šiam karui.

„Aš esu labai dėkingas tarptautinei žiniasklaidai, kad ji nušviečia Rusijos veiksmus prie ukrainiečių tautą“, - sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

Jis taip pat teigė, kad V. Putinas siekia padidinti „spaudimą“, kai šis įsakė padidinti savo šalies branduolinio „atgrasymo pajėgų“ parengties lygį.

Anksčiau Ukraina teigė, jog iki šiol per invaziją į Ukrainą žuvo arba buvo sužeista apie 4 300 Rusijos karių.

Dabar Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba priduria, kad į nelaisvę pateko dar šimtai rusų karių.

Kijevas taip pat paskelbė iki šiol per konfliktą sunaikintos rusiškos ekipuotės sąrašą. Kijevo duomenimis, nuo įsiveržimo pradžios žuvo 198 civiliai gyventojai, įskaitant tris vaikus.

BREAKING: Ukraine says about 4,300 Russian troops have been killed or injured so far in their invasion of Ukraine. Hundreds more have been taken prisoner, Ukrainian foreign minister @DmytroKuleba says