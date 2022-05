Ši nuotrauka, panašu, nebūtų kažkuo ypatinga, jei ne esminė aplinkybė: joje užfiksuota, kaip Užgorodo universiteto profesorius Fiodoras Šandoras skaito paskaitą studentams.

Profesorius prie teritorinės gynybos pajėgų prisijungė pirmąją Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą dieną – vasario 24-ąją.

Rytų Ukrainoje tarnaujantis mokslininkas toliau tęsia pedagoginę veiklą, paskaitas studentams skaito nuotoliniu būdu, vadovybė jam suteikė sąlygas derinti tarnybą teritorinės gynybos pajėgose ir nuotolinį darbą su studentais.

