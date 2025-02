Ukrainos televizijos kanalo vadovas Delfi parodė, kaip atrodo jų redakcija po Kyjivo apšaudymo: manau, jie taikėsi tyčia

Trečiadienį Rusija surengė dar vieną ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Kaip pranešė šalies žiniasklaida, nuo šios atakos nukentėjo visa eilė žiniasklaidos biurų. Kaip rašo „Ukrinform“, per raketų smūgį nukentėjo užsieniui laidas transliuojančių televizijos kanalų „FreeDom“ ir „Dim“ biurai. Be to, buvo apgadinti tarptautinės laidų užsieniui transliavimo redakcijos biurai – „UATV English“, „The Gaze“, „UATV Español“, „UATVArabic“ ir skaitmeninė redakcija. Krymo totorių televizijos kanalo ATR vadovas „Delfi“ pranešė, kad nukentėjo ir jų redakcija.