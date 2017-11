Viename iš dviejų sukilėlių kontroliuojamų Rytų Ukrainos regionų jau ilgą laiką nesibaigia kovos dėl valdžios, be to keli aukšto rango pareigūnai netgi buvo nužudyti. Antradienį liudininkai pasakojo, kad Luhansko miesto centre kai kurias gatves buvo užblokavę šimtai ginkluotų asmenų ir karinės mašinos. Pasak jų, ginkluoti asmenys, vilkintys slepiamąsias uniformas be skiriamųjų ženklų, blokavo privažiavimus prie apsišaukėliškos LLR Vidaus reikalų ministerijos pastato. Ginkluoti asmenys blokavo ir privažiavimus prie pastato, kur dirba LLR administracijos vadovas. Vienas karys sakė, kad tai buvo LLR Vidaus reikalų ministerijos įsakymu surengtos karinės pratybos. Susiję straipsniai: Sumaištis Luhanske – centrą užėmė ginkluoti žmonės be skiriamųjų ženklų P. Porošenka apie išpuolį Kijeve: tai buvo prieš Ukrainą nukreipta akcija Administracinių pastatų blokada tęsėsi ir trečiadienį. Vienas naujienų agentūros AFP korespondentas sakė matęs miesto gatvėse apie 10 kariuomenės sunkvežimių ir granatsvaidį, o prie vietos vyriausybės ir VRM pastatų, pasak jo, stovėjo keturi šarvuotieji transporteriai. Tokie veiksmai prasidėjo po to, kai Luhansko teroristų vadeiva Igoris Plotnickis anksčiau šią savaitę atleido savo vidaus reikalų ministrą Igorį Kornetą. Manoma, kad tai galėjo įvykti dėl vidinių kovų tarp sukilėlių grupuočių karo nuvargintame regione. „I. Kornetas buvo pašalintas iš savo posto, tačiau, atrodo, tas mažas žmogus turi didelių ambicijų“, – pareiškė I. Plotnickis per spaudos konferenciją trečiadienį. Jis apkaltino eksministrą „ginkluoto mėginimą užimti valdžią“ organizavimu Luhanske. Pasak I. Plotnickio, buvusio vidaus reikalų ministro šalininkai sulaikė kelis vietos prokuratūros darbuotojus. Vaizdo įraše, kurį anksčiau trečiadienį paskelbė I. Plotnickio atstovai, separatistų lyderis sakė, kad „nepakankamai vertinome buvusio Vidaus reikalų ministerijos vadovo nusižengimų, arba, kaip galime dabar pasakyti – nusikaltimų, skaičių ir pobūdį“. „Drauge su generaline prokuratūra aptarsime naktį įvykusią situaciją, – sakė I. Plotnickis. – Darbą pradeda policija: niekas neliks nenubaustas.“ Iš pareigų atleistas I. Kornetas, nesutikęs iš pareigų pasitraukti savo noru, situacijos nekomentavo. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Kremlius žino apie tą situaciją, tačiau kol kas savo komentarų dėl jos nepateikė. Tuo tarpu Luhansko gyventojai trečiadienį gyveno įprastą savo gyvenimą. Prorusiški separatistai Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ įkūrimą paskelbė po 2014 metų kovo, kai Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį. Dėl to Ukrainos rytuose įsiplieskė iki šiol tebesitęsiantis karas, nusinešęs daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių.

