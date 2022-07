Ukrainos saugumo tarnyba paviešino rusų kario išpažintį: tai visam gyvenimui, aš sergu

Anot Ukrainos saugumo tarnybos, rusų kariai isteriškai žiūri į savų žuvusiųjų ir sužeistų skaičius. „Įsibrovėliai svajoja tiesiog gyvi grįžti namo. O Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmai sukelia nervų priepuolius ir norą gydytis“, – savo „Telegram“ kanale rašo Ukrainos saugumo tarnyba. Pokalbis buvo paviešintas liepos 6 dieną.

„Tai visam gyvenimui, aš sergu. Ar žinai, kiek lavonų mačiau? Be galvos, be kojų, be kūno, be nieko, tik tie, kurie ateina „cinkuose“ (cinkuotame karste – aut. pastb.) Tiesiog renku, metu dalis, gabalus. Tamsta, aš nuo to niekada neišsigydysiu“, – sako rusų karys.

Kalbantis karys nebeįsivaizduoja, ką reiškia gyventi įprastą gyvenimą ramiame mieste. Jei grįš, planuoja aplankyti bažnyčias ir vienuolynus.

Nuo Vladimiro Putino pradėto karo pradžios Ukrainoje žuvo beveik 5 tūkst. civilių, daugiau nei 6 tūkst. sužeisti.

JT pabėgėlių agentūra liepos 6 dieną paskelbė, kad 9 mln. ukrainiečių nuo karo pradžios paliko savo šalį.