Ukrainos rytuose žuvo ukrainiečių karys, dar du sužeisti

Tai buvo jau septintoji kario žūtis per pastarąsias dvi savaites.

Nuo 2014 m., kai Maskva aneksavo Krymą, Kijevas rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose kovoja su Rusijai ištikimais separatistais.

Ukrainos kariuomenės pranešime sakoma, kad per pastarąsias 24 val. separatistai surengė prieš karius 11 atakų, naudodami minosvaidžius, granatsvaidžius ir kulkosvaidžius.

„Dėl priešo ugnies vienas karys žuvo, o dar vienas buvo sužalotas“, – sakoma pranešime.

Jame priduriama, kad dar vieną karį sužeidė sprogstamasis įtaisas.

Ukraina beveik kasdien kaltina separatistus pažeidinėjant pernai suderėtą paliaubų susitarimą ir atakuojant ukrainiečių karius minosvaidžiais bei kitais didelio kalibro ginklais.

Šeštadienį Kijevas nurodė, kad separatistai apšaudė Avdijivko miestą, esantį netoli separatistų de facto sostinės Donecko, ir sužalojo aštuonis ukrainiečių karius.

Per karinį konfliktą, kuris jau pareikalavo daugiau kaip 13 tūkst. gyvybių, nuo šių metų pradžios žuvo mažiausiai 50 ukrainiečių karių, ar tiek pat, kiek per per visus 2020 m.

Apie naujausią auką skelbiama, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Vašingtone, kur vėliau trečiadienį susitiks su JAV prezidentu Joe Bidenu.

Kijevas ir Vakarų sąjungininkės kaltina Rusiją remiant separatistus, tačiau Maskva tai neigia.

Rusija balandį prie Ukrainos pasienio dislokavo 100 tūkst. karių. Tai sukėlė tarptautinės bendruomenės nerimą dėl reikšmingos konflikto eskalacijos.

Netrukus Maskva paskelbė patraukianti karius, esą tai tebuvo karinės pratybos.