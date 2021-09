Ukrainos rytuose per susirėmimus žuvo trys ukrainiečių kariai

Kariuomenės pranešime teigiama, kad per pastarąsias 24 val. Rusijai ištikimi separatistai užpuolė Ukrainos pozicijas naudodami didelio kalibro artileriją, granatsvaidžius ir dronus.

Pranešime priduriama, kad šeštadienį žuvo du, o sekmadienį – dar vienas karys bei dar 10 buvo sužalota. Kariuomenė nurodė, kad didžioji dauguma atakų įvyko rytiniame Donecko regione.

„Tarp vietos gyventojų aukų nėra“, – sakoma ankstesniame Ukrainos kariuomenės pranešime.

Nuo 2014 m., kai Maskva aneksavo Krymą, Kijevas rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose kovoja su prorusiškais separatistais. Per karinį konfliktą, kuris jau pareikalavo daugiau kaip 13 tūkst. gyvybių, nuo šių metų pradžios žuvo mažiausiai 53 ukrainiečių kariai, ar daugiau, nei per per visus 2020 m.

Kijevas ir Vakarų sąjungininkės kaltina Rusiją remiant separatistus, tačiau Maskva tai neigia.

V. Zelenskis penktadienį teigė, kad esama „didelio karo“ su Rusija galimybės. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atmetė šį komentarą kaip „apokaliptinį“.

Rusija balandį prie Ukrainos pasienio dislokavo 100 tūkst. karių. Tai sukėlė tarptautinės bendruomenės nerimą dėl reikšmingos konflikto eskalacijos. Netrukus Maskva paskelbė patraukianti karius, esą tai tebuvo karinės pratybos.