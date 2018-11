Dokumento tekste sakoma, kad Aukščiausioji Rada remdamasi konstitucija nusprendė „paskirti eilinius prezidento rinkimus 2019 metų kovo 31 dieną, sekmadienį“. Šiam nutarimui, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos, parlamentas pritarė pirmadienį, kiek anksčiau nubalsavęs už karo padėties įvedimą šalyje. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka nusprendė įvesti karo padėtį 30 dienų laikotarpiui, o ne 60 dienų, kaip siūlė Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba (SNBO), kad nebūtų sutrikdyta rinkimų kampanijos pradžia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.