„Man nėra nieko svarbiau kaip juos išlaisvinti“, – dalies iš 24 jūreivių, praėjusį mėnesį patekusių į nelaisvę per incidentą Kerčės sąsiauryje, artimiesiems sakė P. Porošenka. „Visi Ukraina didžiuojasi jūsų artimaisiais“, – per emocijų kupiną susitikimą prezidentūroje kalbėjo valstybės vadovas. „Dabar visa Ukraina susivienijo, kad paremtų mūsų jūrininkus“, – pridūrė valstybės vadovas ir apkabino jų šeimos narius. Kai kurie jų nesulaikė ašarų. Lapkričio pabaigoje Rusijos pasieniečiai prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir perėmė tris ukrainiečių karinius laivus bei suėmė jų įgulas. Šis incidentas buvo pavojingiausia per pastaruosius kelerius metus konfrontacija tarp abiejų kaimynių, įsivėlusių į separatistinį konfliktą Rytų Ukrainoje. Nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų paleisti jūreivius, šiuo metu Maskvoje laikomiems ukrainiečiams buvo skirtas dviejų mėnesių kardomasis kalinimas. Susiję straipsniai: Ukrainos ginkluotosios pajėgos rengėsi, kaip atremti antžeminių priešo pajėgų puolimą Azovo jūroje atnaujinta krovininė laivyba Trys belaisviai per incidentą buvo sužeisti ir dabar yra gydomi. Pasak Rusijos, jų gyvybei pavojus negresia. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praeitą savaitgalį pareiškė, kad Maskva neketina paleisti jūrininkų per apsikeitimą belaisviais. Kremliaus kritikai tvirtina, kad Rusija rengia parodomąjį teismą, o P. Porošenka antradienį nurodė, jog įgulų nariai kalinami neteisėtai. „Atsižvelgiant į jų statusą, remiantis Ženevos konvencija, jie yra karo belaisviai ir negali būti teisiami jokiame Kremliaus teisme“, – pažymėjo jis. Maskva tikina, kad Ukrainos laivai neteisėtai įplaukė į Rusijos vandenis. Kijevas praėjusią savaitę įvedė 30 dienų karo padėtį 10 regionų, esančių šalia Rusijos ir Juodosios bei Azovo jūrų krantų. P. Porošenka perspėjo, kad Rusija telkia prie Ukrainos sienos pajėgas, nors Kremlius tai neigia. Europos lyderiai savo ruožtu ketvirtadienį atmetė Ukrainos raginimus suteikti jai didesnę paramą konfrontacijoje su Rusija, Kijevui paraginus NATO nusiųsti laivų į vandenis, dėl kurių ginčijamasi su Maskva. Kijevas taip pat neseniai kaltino Maskvą, kad ji neleidžia ukrainiečių komerciniams laivams įplaukti į Ukrainos uostus Azovo jūroje arba juos palikti. Tačiau antradienį Kijevas paskelbė, kad Rusija pradėjo praleidinėti kuriuos laivus į Azovo jūros uostus. Tai gali būti požymis, kad įtampa šiame neramiame regione slūgsta.

