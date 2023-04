D. Šmyhalas vyks į Kanadą artimiausiomis savaitėmis, tačiau Ukrainos vyriausybė saugumo sumetimais neatskleidžia kelionės datos.

"Dabar mums reikia sunkiųjų šarvuotų mašinų ir (...) daugiau artilerijos sviedinių: amunicijos haubicoms ir tankams. (...) Tai labai svarbu rengiant mūsų kontrpuolimą", - sakė jis.

Pasak leidinio, Kanados vyriausybė įtraukė į kovą paskelbtą 2023 m. biudžetą naują 2,4 mlrd. JAV dolerių paskolą Ukrainai, bet mažai papildomos karinės pagalbos. Vis dėlto per pastaruosius 12 mėnesių Otava suteikė Kyjivui karinės technikos už daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių.

D. Šmyhalas teigė, jog nepaisant to, kad federaliniame biudžete nauja karinė pagalba Ukrainai nenumatyta, jis tikisi, kad Kanada vis tiek suteiks daugiau karinės ir kitos pagalbos. Be to, Ukrainos vyriausybė norėtų, kad Kanados vyriausybė pasiūlytų karo rizikos draudimą į Ukrainą investuojančioms Kanados įmonėms, tai būtų parama šalies atkūrimui ir paskata užsienio investicijoms.

D. Šmyhalas pabrėžė, kad Ukrainai reikia tokių šalių kaip Kanada, kurios padėtų atverti kelią daugiau užsienio investicijų, o tam svarbus specialusis draudimas veiklos karo zonoje finansinei rizikai sumažinti. „Mums reikės papildomos paramos karo rizikos draudimui, nes investuotojai neateis į Ukrainą, jei mūsų partnerių vyriausybės nepalaikys ir nedraus nuo karo rizikos“, – sakė D. Šmyhalas. Apie tai jis ir kalbėsis Otavoje.

„Ukrainos ir Kanados santykiai puikūs“, – sakė D. Šmyhalas ir dėkojo Otavai už daugiau nei 5,4 mlrd. JAV dolerių pagalbą, Kanados vyriausybės skirtą Ukrainai nuo karo pradžios.

Jis taip paminėjo per vizitą pasirašysiantis bendradarbiavimo sutartis su Kanados branduolinės pramonės įmone, bet daugiau informacijos apie tai nepateikė.