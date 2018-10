Atitinkamą įstatymo projektą ketvirtadienį per plenarinį posėdį palaikė 245 deputatai. Įstatymo 1 straipsnyje sakoma, kad „laikinai nustatoma ypatinga vietos savivaldos tvarka kai kuriuose Donecko ir Luhansko sričių rajonuose, kuriems priskiriami Ukrainos Aukščiausiosios Rados sprendimu nustatomi rajonai, miestai, gyvenvietės ir kaimai“. Šis laikinas laikotarpis turi baigtis „vieni metai po Ukrainos įstatymo „Dėl būtinų sąlygų taikiam situacijos sureguliavimui kai kuriuose Donecko ir Luhansko sričių rajonuose sukūrimo“ įsigaliojimo“. Įstatymas dėl ypatingosios savivaldos tvarkos minimame regione buvo priimtas 2014 metų rugsėjį ir įsigaliojo 2014 metų spalio 18 dieną, trejiems metams. Dokumente numatoma, kad ypatingoji savivaldos tvarka įsigalioja tik „įvykdžius visas sąlygas, išdėstytas įstatymo 10 straipsnyje,.. dalyje, susijusioje su visų neteisėtų ginkluotų darinių, jų karinės technikos ir, taip pat, kovotojų bei samdinių išvedimu iš Ukrainos teritorijos“. 2017 metų spalio 6 dieną Aukščiausioji Rada minimo įstatymo galiojimą pratęsė metams. Šių metų vasarą ir rudenį JAV valstybės departamento specialusis atstovas Ukrainai Kurtas Walkeris kalbėjo, kad Ukraina atsidurs nepalankioje situacijoje, jei nepratęs įstatymo dėl ypatingojo Rytų Ukrainos statuso galiojimo. Pratęsti įstatymo galiojimą taip pat buvo raginama Europos Sąjungos atstovybėje Ukrainoje ir JAV ambasadoje. Rugsėjo 14 dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas išreiškė įsitikinimą, kad minimo įstatymo pratęsimas yra svarbus siekiant atremti Rusijos pastangas dėl sankcijų panaikinimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.