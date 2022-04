Dainoje politikas kreipiasi į Rusijos kariškį, naikintuvo pilotą, kuris vykdydamas įsakymą skrenda bombarduoti Ukrainos miestų.

„Tu šaudai į nugaras, bombarduoji miestus – mokyklas, gimdymo namus, gyvenamuosius... O kai žmonės miega, tu išsiruoši į žygį, kaip šakalas artėji prie valstybės sienos nedrąsiai, tu iš garbės kodekso išplėšei visus puslapius, nes žudai vaikus dėl kažkieno ambicijų“, – sakoma rusiškai atliekamoje dainoje.

„Joks tu ne asas, o serijinis žudikas“, – konstatuojama priedainyje.

This cry of mothers, the death of our children

We will not forgive you till the end of your days …