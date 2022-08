Ukrainos pajėgos smogė rusų būstinei Lysyčanske, žuvo iki 100 karių

Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus teigė, kad žuvo iki 100 okupantų.

Lysyčansko miestą Rusijos daliniai užėmė liepos pradžioje.

The head of #Luhansk regional military administration, Serhiy Hayday, said that the #Ukrainian Armed Forces destroyed the SSU building in occupied #Lysychansk, where the invaders had set up a headquarters.