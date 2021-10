Ukrainos „Naftogaz“ ragina įvesti sankcijas „Gazprom“ dėl naujos sutarties su Vengrija

„Naftogaz“ vadovo žodžiais, pagal galiojančią sutartį „Gazprom“ turi teisę netransportuoti dujų tranzitu per Ukrainą, tačiau privalo mokėti už rezervuotus perpumpavimo pajėgumus pagal jos sąlygą „transportuok arba mokėk“.

„Dabar laukiame sankcijų įvedimo „Gazprom“ antrinei įmonei „Nord Stream 2 AG“, – pabrėžė J. Vitrenka, primindamas JAV ir Vokietijos žadėtą „tinkamą atsaką“ tuo atveju, jei Kremlius naudos dujas kaip ginklą.

„Kremlius tai daro sąmoningai. Tai net ne tik barškinimas ginklais, o akivaizdus dujų kaip ginklo panaudojimas, „Nord Stream 2“ įjungimo padarinių demonstravimas“, – pareiškė „Naftogaz“ vadovas.

Spalio 1-ąją Ukrainos magistralinių dujotiekių operatorė pranešė, jog „Gazprom“ nutraukė jų tranzitą per Ukrainą Vengrijos kryptimi, nors jo pajėgumai pagal galiojančią sutartį rezervuoti visiems naujiems dujų metams (nuo 2021-ųjų spalio iki 2022-ųjų rugsėjo pabaigos) 24,6 mln. kubinių metrų per parą apimtimis.

Rugsėjo 27-ąją Vengrijos energetikos bendrovė MVM ir „Gazprom“ antrinė įmonė „Gazprom Export“ pasirašė naują ilgalaikę sutartį dėl rusiškų dujų tiekimo Vengrijai. Susitarimas sudarytas 15 metų laikotarpiui, numatant galimybę po dešimtmečio keisti jo sąlygas.

Pagal naująją sutartį Rusija, aplendama Ukrainą, Vengrijai tieks po 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus – 3,5 mlrd. kubų naujuoju vamzdynu „TurkStream“ ir per Serbiją ir 1 mlrd. kubų – per Austriją.

Kijevas išreiškė nuostabą ir nusivylimą šiuo Budapešto žingsniu ir pareiškė ketinantis skųsti jį Europos Komisijai, kuri rugsėjo 28-ąją pranešė įvertinsianti šios sutarties atitikimą Europos Sąjungos normoms bei ilgalaikes jos pasekmės.