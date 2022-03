Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas nepakomentavo gaunamų ginklų ir amunicijos klausimo.

„Tai delikatus dalykas. Tegul priešo laukia staigmena. Žinote, padaryta reikšminga pažanga“, – pareiškė jis.



„Dėl didžiulių nuostolių, kuriuos patiria priešas, kovinių veiksmų intensyvumas laikinai sumažėjo. Visgi rusų okupantai mėgina sutelkti pajėgas ir išteklius naujai puolimų bangai surengti.

Pirmiausia – vėl pulti Kyjivą, Charkivą, Černihivą ir Mykolajivą.

Išnaudojame kiekvieną minutę, kad sustiprintume gynybą. Visos pastangos dedamos gynėjų poreikiams patenkinti“, – sakė ministras.

Be to, per pastarąsias tris dienas gauta, gabenama arba susitarta dėl daugiau nei 50 tūkst. šalmų ir neperšaunamų liemenių Ukrainos kariams.

„Mes „perimame“ iš gamintojų jau pasiūtas uniformas NATO šalių kariuomenėms. Na ir kas, kad Ukrainos gynėjų apranga skirsis. Svarbiausia, kad būtų patogu mušti priešą“, – parašė gynybos ministras.

„Mūsų kariai visomis gynybos kryptimis demonstruoja aukštą meistriškumą, naikindami Rusijos įsibrovėlius.

Apie mūsų artilerijos veiksmus Nikolajevo srityje bus rašoma vadovėliuose. Kaip ir apie Charkivo bei Luhansko gynėjų kontratakas.

Atliekame veiksmus dėl pagalbos gavimo priešraketinės gynybos ir priešlėktuvinės gynybos srityse, tačiau tikėjimą neišvengiama mūsų pergale stiprina ne pažadai, bet Ukrainos karinės oro pajėgos“, – kalbėjo jis.

O. Reznikovas pridūrė, kad Gynybos ministerija jau gavo daugiau nei 20 tūkst. užsieniečių kreipimųsi. Jie yra pasiruošę atvykti į Ukrainą ir prisidėti prie jos gynybos.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sekmadienį sakė, kad daugiau kaip 20 tūkst. žmonių iš 52 šalių pasisiūlė savanoriais kautis Ukrainoje, kur jie tarnautų naujai įkurtame internacionaliniame legione.

Vis dėlto ministras nenurodė, kiek užsieniečių savanorių jau yra atvykę į Ukrainą.

„Visas pasaulis šiandien yra Ukrainos pusėje ne vien žodžiais, bet ir darbais“, – kalbėdamas per Ukrainos televiziją sekmadienį vakare sakė D. Kuleba.

Jis neįvardijo šalių, iš kurių atvyksta savanorių, bet sakė, kad kai kurios jų uždraudė savo piliečiams kautis kitose šalyse.

D. Kuleba taip pat ragino užsienyje gyvenančius ukrainiečius pradėti kampaniją, kad būtų skatinamas Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą procesas.

V. Zelenskis: sankcijų Rusijai nepakanka

Rusijos pajėgoms intensyviau apšaudant Ukrainą, šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vakarus sugriežtinti sankcijas Maskvai.

Vėlų sekmadienį paskelbtame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis kritikavo Vakarų lyderius už tai, kad šie nereagavo į Rusijos gynybos ministerijos pranešimą, jog ji smogs Ukrainos karinės pramonės kompleksui.

„Negirdėjau nė vieno pasaulio lyderio reakcijos į tai, – sakė V. Zelenskis. – Agresoriaus įžūlumas yra aiškus signalas Vakarams, kad Rusijai taikomų sankcijų nepakanka.“

V. Zelenskis paragino organizuoti „tribunolą“, kuris patrauktų atsakomybėn tuos, kurie užsako ir vykdo tokius nusikaltimus.

„Pagalvokite apie okupantų nebaudžiamumo jausmą, kad jie gali skelbti apie tokius planuojamus žiaurumus“, – sakė jis.

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį paskelbė, kad jos pajėgos ketina smogti Ukrainos kariniam-pramoniniam kompleksui.

„Raginame visus Ukrainos gynybos pramonės gamyklų darbuotojus... palikti savo įmonių teritoriją“, – sakoma ministerijos atstovo spaudai Igorio Konašenkovo pareiškime, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „Tass“.