Ukrainos ministras kreipėsi į Rusijos moteris: slėpkite savo artimuosius

Ukrainos kariuomenei O. Reznikovas išreiškė palaikymą, o Rusijos karių prašė netapti žiauraus nusikaltimo bendrininkais.

„Mieli ukrainiečiai! Daugiau nei 40 valandų įrodė, kad turime galingiausią Europos kariuomenę ir bebaimius žmones. Dabar visi tai pamatė ir pradėjo suvokti. Mūsų gynėjai kiekvieną savo didvyriškos kovos minutę pasaulyje keičia požiūrį į Ukrainą. Ukrainiečiai dabar renkasi ateitį, kurios seniai nusipelnė. Mes tikrai laimėsime! Šlovė Ukrainai! Šlovė Ukrainos kariuomenei!“ – socialiniuose tinkluose skelbiama O. Reznikovo kalba.

Ukrainos gynybos ministras kreipėsi ne tik į savo šalies karius, bet ir į priešais tapuskius rusų karius, o ypač daug dėmesio skirta jų artimiesiems.

„Ypač noriu kreiptis į rusų karių ir pareigūnų žmonas, motinas, drauges. Per kelias dienas Ukrainoje bus sunaikinta tiek pat Rusijos kariuomenės, kiek per du Čečėnijos karus. Tūkstančiai. Rusijos valdžia tapo žudiku. Žudomi ne tik ukrainiečiai, bet ir rusai. Žinome, kad dabar visi berniukai skubiai imami į armiją visoje Rusijoje. Ką jie ruošiasi nuversti be minimalių kovinių įgūdžių. Ir kas jų laukia? Slėpkite savo artimuosius, jei jie jums brangūs. Nesiųskite jų į mirtį! Jie bus žudomi pro kiekvieną langą kiekviename Ukrainos mieste. Eikite į gatves. Reikalaukite sustabdyti karą. Reikalaukite išvesti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos. Nebijokite! Tiesa yra jūsų pusėje. Dabar dar galima viską pakeisti, kad vėliau netektų gailėtis“, – gynybos ministras Rusijos žmonių prašė padėti nutraukti karą.