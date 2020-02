Ukrainos ministras apie neprognozuotus įvykius: tai didelės gėdos diena

Naujausiais duomenimis, sulaikyti 24 žmonės, jiems gresia laisvės atėmimo bausmės.

Ketvirtadienio vakarą šeši autobusai atvežė evakuotuosius prie medicinos centro Naujųjų Sanžarų gyvenvietėje, o juos lydėjo teisėsaugos pareigūnai, parodė Ukrainos žiniasklaida.

Policininkai turėjo išsklaidyti protestuotojus, užblokavusius kelią, vedantį į medicinos centrą, kad juo galėtų pravažiuoti autobusai.

Demonstrantai sukūrė kelis laužus ir išdaužė mažiausiai tris autobusų langus. Tuo metu dalis evakuotųjų mojavo Ukrainos vėliavomis, o kai kurie iš jų slėpė savo veidus už užuolaidų.

Ukrainos premjeras Oleksijus Hončarukas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė „skubiai“ vykstantis į protestų vietą Naujuosiuose Sanžaruose centriniame Poltavos regione, stengdamasis numalšinti įtampą.

Anksčiau ketvirtadienį Kijevas evakavo dešimtis Ukrainos ir kitų šalių piliečių iš Kinijos, o prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino savo tautiečius pademonstruoti solidarumą ir prisiminti, kad „visi mes esame žmonės“.

Tačiau nemažai žmonių Naujuosiuose Sanžaruose, turinčiuose apie 10 tūkst. gyventojų, kur pareigūnai planuoja 14 dienų karantinuoti iš Kinijos sugrįžusius asmenis, sako būgštaujantys, kad koronavirusas gali pasklisti jų mieste.

Dešimtys protestuotojų užtvėrė kelią prie vietos ligoninės dar prieš pareigūnams patvirtinant, kad į ją bus vežami evakuotieji.

Pareigūnai padidino saugumą, dislokavo šimtus ginkluotų policininkų ir šarvuotą automobilį, naujienų agentūrai AFP pasakojo vietos gyventojas Maksymas Mychailykas.

Pareigūnams mėginant išvaikyti protestuotojus nuo kelio, kad galėtų pravažiuoti autobusai, keli iš jų pasipriešino ir susirėmė su policininkais, pranešė regioninė policija.

Vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas atvyko į Naujuosius Sanžarus norėdamas nuraminti protestuotojus, bet vakare kilo daugiau susirėmimų.

„Priešinsimės tam“, – šaukė viena moteris Ukrainos žiniasklaidos transliuotame vaizdo įraše.

„Nekalbame apie užsikrėtusius žmones, kalbame apie sveikus žmones“, – A. Avakovas sakė protestuotojams.

„Kol kas“, – ministrui atrėžė vienas iš protestuotojų.

Ukrainoje neužfiksuota nė vieno užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejo. Kinijoje ši liga pareikalavo per 2,2 tūkst. gyvybių, o ji diagnozuota daugiau nei 75 tūkst. žmonių. Dar šimtai žmonių užsikrėtė daugiau nei 25 užsienio valstybėse.

„Visi esame ukrainiečiai“



Lėktuvas, iš centrinio Kinijos Uhano miesto, tapusio mirtino koronaviruso protrūkio epicentru, parskraidinęs 45 ukrainiečius ir 27 kitų šalių piliečius, ketvirtadienį nusileido rytiniame Ukrainos Charkivo mieste.

Ukrainos vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad visi parskraidinti asmenys dvi savaites bus laikomi gretimame Poltavos regione esančių Naujųjų Sanžarų medicinos centre.

Ukrainos sveikatos ministerija nurodė, kad nė vienas iš sugrįžusiųjų neserga.

A. Avakovas pabrėžė, kad evakuojamus asmenis patikrino kinų ir ukrainiečių gydytojai, bet jokių simptomų jiems nenustatė.

„Būkime šiek tiek kilnesni ir dosnesni žmonės“, – ragino ministras.

© Zuma Press / Scanpix

Trys ukrainiečiai ir vienas Kazachstano gyventojas buvo palikti Kinijoje, nes turėjo temperatūros, nurodė Ukrainos diplomatinė misija.

V. Zelenskis savo ruožtu bandė išsklaidyti gyventojų būgštavimus tvirtindamas, kad siekiant užkirsti kelią viruso plitimui Ukrainoje imtasi „beprecedenčių“ priemonių.

Jis taip pat ragino ukrainiečius neprotestuoti.

„Dauguma keleivių yra jaunesni nei 30 metų. Daugeliui mūsų jie yra beveik kaip vaikai“, – kalbėjo V. Zelenskis, pridurdamas, kad Ukrainai negresia pavojus dėl naujojo koronaviruso.

„Tačiau yra kita grėsmė, kurią norėčiau paminėti. Tai – pavojus pamiršti, kad visi mes esame žmonės ir visi esame ukrainiečiai“, – pabrėžė prezidentas.

„Kiekvienas iš mūsų. Taip pat ir tie, kurie atsidūrė Uhane per epidemiją“, – pridūrė jis.

Nemažai ukrainiečių socialiniuose tinkluose ketvirtadienį skelbė, kad jiems gėda dėl kai kurių tautiečių elgesio.

Trečiadienį kelios dešimtys demonstrantų taip pat užblokavo kelius prie ligoninės vakariniame Vynykų mieste, pasklidus kalboms, kad ten gali būti atsiųsta evakuotųjų.

A. Avakovas: netikėtų įvykių ir didelės gėdos diena



Situacija Naujųjų Sanžarų gyvenvietėje nemaloniai nustebino Ukrainos vidaus reikalų ministrą A. Avakovą. Tai pats ministras pareiškė tiesioginiame laidos „Teisė į valdžią“ eteryje televizijos kanale „1+1“. Skelbiama, kad ministras kaip reikiant nustebintas tokio žmonių elgesio ir niekaip nesupranta, kas galėjo paskatinti tokį žiaurumą ir nesupratingumą, informuoja UNIAN.

Be to, per dieną, kurią ministras praleido Poltavos srityje, jis „pastebėjo už viso to slypinčių politinių ir verslo motyvų“.

„Yra dalykų, kurių niekada nevalia išsižadėti – tai žmogiškumas ir sąžinė. Tai, ką šiandien mačiau savo akimis, mane kaip reikiant nemaloniai nustebino. Paskutinį kartą tokių dalykų mačiau Slovjanske dieną po atsistatydinimo, ten taip pat bendravau su žmonėmis, nežinau, kas žmonėse paskatino tokią nepamatuotą agresiją ir pyktį“, – stebisi Ukrainos vidaus reikalų ministras.

Ministras pažymi, kad vakarykščius įvykius vertėtų labai gerai apgalvoti visiems ukrainiečiams – ne tik valdžiai. Be to, būtina iš tokių dalykų mokytis.

„Šio klausimo taip paprastai pamiršti nevalia, nes mes kažkodėl neteisingai suprantame, kas vyksta“, – situaciją pakomentavo A. Avakovas.

Anot ministro, šiuo metu sprendžiama ką daryti su asmenimis, kurie buvo sulaikyti už tai, kad mėtė akmenis, sunkiai sužeidė vieną policijos pareigūną ir apgadino autobusą.

A. Avakovas taip pat padėkojo gelbėtojams, teisėsaugos pareigūnams ir valdžiai už darbą ir pabrėžė, kad tai „buvo netikėtų įvykių ir didelės gėdos diena“.

Laidos vedėja Natalija Moseičiuk ministro paklausė, ar Naujuosiuose Sanžaruose jis kartais neišvydo „kokių nors politikų ausų“.

A. Avakovas atsakė, kad tikrai pastebėjo. „Žinote, ten netoliese administracijos vadovas, mes valandų valandas kalbėjome su žmonėmis, o vakare atvažiavo premjeras bei sveikatos apsaugos ministras, taip pat daug bendravo. Ir žinote, čia tiesiog neįtikėtinai susipina interesai. Ir dar labai atvirai pasakysiu: manau, kad dauguma žmonių ryte į tuos faktus pažiūrės kitomis akimis, iš naujo įvertins mūsų pateiktą informaciją, o kai kurie, atleiskite už grubumą, atsikvošės. Kai kurios ausys, kaip mes čia juos subtiliai vadiname, taip pat neliko mūsų nepastebėtos. Tai neliks nepastebėta“, – pasisakė A. Avakovas.

Ukrainos vidaus reikalų ministras taip pat pridūrė, kad „tos kyšančios ausys – iš verslo ir politikos pasaulio“.