Ukrainos medikai operuoja tamsiose operacinėse

Lvive per 30 valandų buvo atliktos devynios organų transplantacijos.

„Per kiek daugiau nei parą transplantologai persodino dvi širdis, kepenis ir šešis inkstus. Tam dirbo beveik šimto specialistų komandos“, – teigiama ministerijos „Telegram“ žinutėje.

Čerkasų regioniniame vėžio centre buvo atliktos dvi inkstų transplantacijos.

„Beveik vienu metu toje pačioje operacinėje buvo atliktos dvi transplantacijos“, – pranešė ministerija.

Vienos Kyjivo ligoninės direktorius paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip nutrūkus elektros tiekimui operacinėse dirba gydytojai.

„Džiaukitės, rusai, ant operacinio stalo vaikas, o elektra visiškai išsijungė. Šaunuoliai, labai humaniški žmonės“, – ironijos neslėpė gydytojas.

A child in Kyiv was undergoing a surgery on heart when lights in operating theatre suddenly went down. This is how Ukrainian medics are performing surgeries these days - in bunkers wearing head torches. Video by Kyiv Heart Centre director Borys Todurov. He speaks Russian btw. pic.twitter.com/6vyoR5E26x