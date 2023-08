„Psichologiškai buvo labai sunku“, – sakė 52 metų moteris.

Ji pasakojo, kaip gyveno iš savo sode užsiaugintų bulvių ir nuo apšaudymų slėpėsi rūsyje.

„Mes taip ilgai laukėme. Šiandien, kai jie netikėtai atėjo, negalėjome patikėti, kad jie [kariai] yra mūsų“, – kalbėjo moteris.

"We waited so long that today they came unexpectedly..."

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv