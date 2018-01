„Priešlėktuvinės gynybos pajėgų padalinys numušė Rusijos gamybos bepilotį orlaivį „Orlan-10. Per laikotarpį Nuo paliaubų paskelbimo gruodžio 23-ąją tai jau trečias numuštas separatistų tokio rūšies bepilotis orlaivis“, – teigiama pranešime. Kijevas kaltina Maskvą siunčiant per sieną į Rytų Ukrainą karius ir ginklus.











