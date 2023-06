Šią informaciją Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė feisbuke, praneša „Ukrinform“.

„Šiąnakt Rusijos teroristai smogė dar vieną masinį raketų ir aviacijos smūgį Ukrainai. Preliminariais duomenimis, sunaikinti 28 priešo paleisti dronai „Shahed“ iš 30. Okupantai taip pat paleido į Zaporižią ir jos apylinkes septynias raketas S-300 – informacija šiuo metu tikslinama,“ – rašoma pranešime.

Praėjusią parą priešas panaudojo keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir keturis iranietiškus smogiamuosius dronus „Shahed-136/131“. Visi aštuoni oro taikiniai buvo sunaikinti, pažymėjo Generalinis štabas.

Be to, rusai smogė daugiau kaip 45 aviacijos smūgius, apie 70 kartų apšaudė Ukrainos karių pozicijas ir gyvenamąsias vietoves iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų. Per apšaudymus nukentėjo civiliai.

Raketų ir aviacijos smūgių tikimybė visoje Ukrainos teritorijoje išlieka didelė, perspėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Kaip buvo praneštą, antradienio naktį Ukrainos sostinėje ir daugelyje sričių buvo paskelbtas oro pavojus, susijęs su dronų kamikadzių paleidimu iš Rusijos teritorijos.