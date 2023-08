Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 436 Rusijos tankus (+13 per pastarąsias 24 val.), 8 604 (+8) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 507 (+31) artilerijos sistemas, 734 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 500 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 976 (+23) automobilius, 18 laivų, 4 417 (+22) dronų, 830 (+5) specialiosios technikos vienetų ir 1 445 (+26) sparnuotąsias raketas.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.