M. Saakašvilis „yra Nyderlanduose“ ir „nori pasilikti“ šioje šalyje, sakė teisininkas Oscaras Hammersteinas ir pridūrė, kad šiuo metu sprendžiamas leidimo politikui gyventi Olandijoje klausimas. 50 metų M. Saakašvilis yra kaltinamas bandymu Ukrainoje surengti Rusijos remiamą sąmokslą. Jis Ukrainoje vadovavo mitingams, kuriuose buvo raginama nušalinti P. Porošenką, esą nekovojantį su korupcija. Gruzijos eksprezidentas buvo gavęs Ukrainos pilietybę, bet 2017-ųjų vasarą P. Porošenka panaikino M. Saakašviliui Ukrainos pilietybę, kai šis buvo užsienyje. Politikui pavyko grįžti į Ukrainą, kur jis įsteigė „Naujųjų jėgų judėjimą“ ir surengė keletą protesto akcijų. Susiję straipsniai: Saakašvilis apskundė Ukrainos teismui sprendimą deportuoti jį į Lenkiją Saakašvilis: ukrainiečiai buvo siaubingi Pirmadienį Ukrainos pasienio tarnyba paskelbė, kad jis Ukrainoje gyveno nelegaliai ir todėl buvo išsiųstas atgal į Lenkiją. M. Saakašvilis yra Nyderlandų pilietės Sandros Roelofs, su kuria susipažino 1993 metais Strasbūre, sutuoktinis. Pora augina du sūnus. M. Saakašvilis Kijevo teismui trečiadienį apskundė Ukrainos valstybinę migracijos tarnybą (DMS), Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybą (GPSU) ir Vidaus reikalų ministeriją (VRM) dėl anksčiau šią savaitę įvykdytos jo deportacijos į Lenkiją, pranešė Kijevo apygardos administracinio teismo atstovai. „Ieškovas prašo teismo pripažinti neteisėtais atitinkamų DMS, GPSU ir VRM struktūrinių darinių veiksmus 2018 metų vasario 12-ąją, vykdant sprendimą sugrąžinti M. Saakašvilį į ankstesnę buvimo šalį“, – sakoma teismo pranešime. Pranešime pažymima, kad M. Saakašvilis taip pat prašo teismo įpareigoti DMS atšaukti minėtą sprendimą. „Dabar sprendžiamas klausimas dėl administracinės bylos iškėlimo“, – teigiama teismo pranešime. Po trumpo Gruzijos 2008 metų karo su Rusija Kremliaus atstumtuoju tapęs M. Saakašvilis garsiai reiškė paramą 2014 metų liaudies sukilimui Kijeve, per kurį buvo nuversta Maskvos remta V. Janukovyčiaus vyriausybė. P. Porošenka M. Saakašviliui už jo pastangas atsidėkojo 2015 metais paskirdamas jį strateginę reikšmę turinčio Odesos regiono prie Juodosios jūros gubernatoriumi, bet vėliau jiedu susipyko. M. Saakašvilio taip pat ieško Gruzija, kur 2018-ųjų sausio pradžioje Tbilisio teismas pripažino jį „piktybiškai viršijus įgaliojimus“ valstybės vadovo poste ir skyrė jam trejus metus laisvės atėmimo. Vienas Gruzijos parlamentaras televizijai „PalitraNews“ sakė, kad jeigu M. Saakašvilis įsikurs Lenkijoje, Gruzija šiai šaliai pateiks prašymą dėl jo ekstradicijos.

