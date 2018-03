„Permainos Ukrainoje buvo pastebėtos ir įvertintos pasaulyje. Tai įrodo bevizis režimas su ES, kuriuo pasinaudojo jau beveik 500 tūkst. Ukrainos piliečių“, - savo tinklaraštyje socialiniame tinkle „Twitter“ sekmadienį parašė Ukrainos prezidentas. P. Porošenka atmetė galimybė, jog ES gali sustabdyti bevizį režimą su Ukraina. „Neklausykite tų, kas bando prikarksėti bevizio režimo sustabdymą. Tai tas pats būrys „prognozuotojų“, kurie tvirtino, kad mums jis nebus suteiktas“, - parašė P. Porošenka. Ukraina turi apie 45 mln. gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.