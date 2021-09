„Ukrainos ambasadorius iškviestas į Vengrijos užsienio reikalų ministeriją, Kijevui pareiškus, kad jis reaguos į [Budapešto] ir „Gazprom“ pasirašytą sutartį 15 metų laikotarpiui, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė „Magyar Hirlap“, remdamasis Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjarto.

URM Kijevo poziciją pavadino suvereniteto pažeidimu ir nedraugišku žingsniu, žengtu nepaisant fakto, kad Vengrija suteikė Ukrainai pagalbos grumiantis su koronaviruso pandemija.

Kiek anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad Budapeštas sudavė smūgį dvišaliams santykiams savo sprendimu pašalinti Ukrainos dujotiekį iš rusiškų dujų tiekimo schemos.

„Vengrija, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, bet palaiko ypatingus ryšius ir su Rusija, sudavė smūgį Ukrainos ir Vengrijos dvišaliams santykiams, pašalinusi Ukrainos dujotiekį iš rusiškų dujų tiekimo schemos. Tai yra smūgis, ir mes į jį atitinkamai reaguosime, nes čia neturėtų būti vietos jokiam gailesčiui ir užuojautai“, – pirmadienį ukrainiečių televizijai ICTV sakė D. Kuleba.

Anot jo, Kijevas jau atšaukė vėliau šią savaitę turėjusį vykti Ukrainos ir Vengrijos ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį, bet imsis ir kitų atsakomųjų priemonių.

„Tai nebus vien politinis žingsnis – komisijos, kuri yra pagrindinis dvišalio bendradarbiavimo organas, posėdžio atšaukimas. Susiklosčius tokiai padėčiai imsimės ir kitų veiksmų, kad apgintume Ukrainos nacionalinius interesus“, – sakė D. Kuleba.

„Jie [vengrai] žaidžia kitą žaidimą. Šio žaidimo tikslas – lygiagrečiai siekti pažangos tiek santykiuose su Ukraina, tiek santykiuose su Rusija. Tačiau šis žaidimas negali tęstis amžinai – galų gale jis išprovokuos konfliktą“, – kalbėjo ministras.

Pirmadienį Vengrijos energetikos įmonė MVM ir bendrovė „Gazprom Export“ Budapešte pasirašė naują ilgalaikę sutartį dėl dujų tiekimo Vengrijai. Susitarimas sudarytas 15 metų laikotarpiui, numatant galimybę po dešimtmečio keisti jo sąlygas.

Vengrija gaus po 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus: 3,5 mlrd. kubinių metrų per Serbiją ir 1 mlrd. kubinių metrų – per Austriją.

Kijevas išreiškė nuostabą ir nusivylimą šiuo Budapešto žingsniu ir ketina skųsti jį Europos Komisijai.

Pernai Vengrija iš „Gazprom“ gavo 8,6 mlrd. kubinių metrų dujų, užpernai – 10,5 mlrd. kubinių metrų. Pirmąjį šių metų pusmetį tiekimas padidėjo 5 proc. – iki 3,9 mlrd. kubinių metrų.