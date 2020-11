Ukrainoje užregistruota rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų – per 15 000

„Be kita ko, susirgo 659 vaikai ir 606 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 1 955 žmonės“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Ankstesnę dieną Ukrainoje buvo užregistruoti 13 882 nauji COVID-19 atvejai, o apie ankstesnį sergamumo koronavirusine infekcija rekordą buvo skelbta šeštadienį: COVID-19 buvo patvirtinta 14 580 žmonių.

Iki ketvirtadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 677 189, iš jų 11 717 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 317 395 žmonės, iš jų 9 617 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.