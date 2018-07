Mechtis Lohunovas buvo suimtas praėjusių metų rugpjūtį Charkove, šiaurės rytų Ukrainos mieste, esančiame netoli prorusiškų separatistų kontroliuojamų teritorijų, sakė regiono prokuroras. „Jis rinko mokslo institucijoms priklausančią informaciją, kuri buvo valstybės paslaptys“, – sakė prokuroras. Pasak jo, ta informacija buvo karinio pobūdžio. M. Lohunovo byla buvo nagrinėjama už uždarų durų, nes joje figūravo valstybės paslaptys, naujienų agentūrą AFP informavo jo advokatas Dmytro Tychonenkovas. Teisininkas nurodė, kad jo klientui buvo skirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis planuoja apskųsti teismo sprendimą. Pats mokslininkas anksčiau yra viešai išreiškęs susižavėjimą Rytų Ukrainoje veikiančiais separatistais. „Jei būčiau jaunesnis, tikriausiai prisijungčiau prie (Ihorio) Strielkovo“, – sakė jis vienai ukrainiečių televizijai, paminėdamas buvusį separatistų vadą. Ukrainos televizijos kanalas 1+1 pranešė, kad M. Lohunovas gavo slaptą pranešimą apie Kijevo turimą naują karinę technologiją ir rengėsi pats asmeniškai jį perduoti Rusijai, bet buvo areštuotas. 2014 metais įsiplieskęs konfliktas Rytų Ukrainoje nusinešė daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių. Ukraina ir jos sąjungininkės Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant į konflikto zoną savo karius ir ginklus. Maskva šiuos kaltinimus neigia.

