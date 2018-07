Procesijoje, kurią prižiūrėjo gausios policijos pajėgos, dalyvavę dvasininkai, keletas prorusiškų opozicinių įstatymų leidėjų ir paprasti žmonės yra Kremliaus palaikomos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios šalininkai. Policijos duomenimis, renginyje dalyvavo 20 tūkst. žmonių, o organizatorių skaičiavimais, jų buvo apie 250 000. Kijevo centr buvo sutelkta apie 5 tūkst. policininkų, turėjusių užtikrinti, kad nekiltų susirėmimų su ukrainiečių nacionalistais. Prezidentas Petro Porošenka šeštadienį ketina dalyvauti kitoje religinėje procesijoje, rengiamoje nuo Maskvos patriarchato atsiskyrusios Ukrainos Autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios. Kijevas kadaise buvo senovinės pagonių slavų valstybės Kijevo Rusios sostinė. Ją 988-aisiais pakrikštijo kunigaikštis Vladimiras. Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia paskelbė autonomiją nuo Maskvos patriarchato, 1991-aisiais subyrėjus Sovietų Sąjungai. 2014-aisiais, Rytų Ukrainoje kilus separatistiniam konfliktui tarp Kijevo ir Kremliaus remiamų sukilėlių, ši įtampa paaštrėjo, o Ukrainos Autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios patriarchas net pareiškė, kad Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „apsėdo Šėtonas“. Penktadienį surengta procesija išprovokavo kritikos laviną Ukrainoje, kur Maskvos palaikomos Bažnyčios nariai neretai vadinami Kremliaus agentais. Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Kirilas perspėjo, kad mėginimai sukiršinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią ir Maskvą turėtų itin neigiamų pasekmių. „Mėginimai dirbtinai atplėšti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią nuo Maskvos patriarchato gali nuvesti prie katastrofos“, – pareiškė dvasininkas. Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia 2014-aisiais parėmė Maidano sukilimą, per kurį buvo nuversta ankstesnė prorusiška vyriausybė.

