Ukrainoje trečią parą fiksuojamas rekordinis sergamumas COVID-19, mirė 184 pacientai

„Be kita ko, susirgo 689 vaikai ir 631 medicinos darbuotojas. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 1 639 žmonės“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Apie sergamumo koronavirusine infekcija rekordus Ukraina paskelbė jau trečią dieną iš eilės: penktadienį šalyje nustatyta 16 218 užsikrėtimo atvejų, o ketvirtadienį infekcija patvirtinta 15 331 žmogui.

Iki šeštadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 709 701, iš jų 12 903 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 335 135 žmonės, iš jų 8 897 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.