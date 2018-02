„Odesos merą Henadijų Truchanovą sulaikė Boryspolio oro uostę“, – deputatas parašė savo „Facebook“ paskyroje. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Olehas Slobodianas trečiadienį ryte sakė televizijai „112“, kad Ukrainos nacionalinis antikorupcinis biuras (NABU) sulaikė H. Truchanovą ir pareiškė jam įtarimus, bet daugiau detalių nepateikė. Antradienį NABU ir Specialioji antikorupcinė prokuratūra (SAP) informavo H. Truchanovą, kad jis įtariamas įvykdęs nusikaltimą, Ukrainos baudžiamajame kodekse apibūdinamą kaip turto pasisavinimas, iššvaistymas arba įgijimas piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi. NABU taip pat patvirtino, kad įtarimai pareikšti dar trims Odesos merijos pareigūnams: vicemerui, Komunalinio turto departamento direktoriui ir Odesos miesto tarybos komunalinio turto reikalų nuolatinės komisijos pirmininkui.

