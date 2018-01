„Sulaikytas asmuo, objektyviai įtariamas įvykdęs šį nusikaltimą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Artiomas Ševčenka. Kijevo policija pranešė, kad apie I. Nozdrovskos dingimą buvo pranešta gruodžio 29-ąją, o jos kūnas rastas sausio 1-ąją Kijevo srityje esančiame Vyšhorodo rajone. Teisininkės išsilavinimą turinti I. Nozdrovska dvejus metus siekė, kad būtų nubaustas jos seserį Svitlaną 2015-aisiais mirtinai partrenkęs vairuotojas – Kijevo teismo pirmininko giminaitis Dmytro Rosošanskis. Jis buvo nuteistas už tai, kad 2015 metų rugsėjo mėnesį vairuodamas neblaivus sukėlė avariją ir mirtinai sužalojo moterį. 2017 metų birželį D. Rosošanskiui buvo skirta įkalinimo bausmė, tačiau jis nuosprendį apskundė. Susiję straipsniai: Ukrainą sukrėtė tragiškai žuvusio berniuko istorija: atsisakė laidoti Ukraina perspėja tautiečius nevykti į Rusiją: tai bilietas į vieną pusę Ši byla buvo laikoma Ukrainos teismų sistemos išbandymu. Ji turėjo parodyti, ar teismai gali nešališkai teisti asmenis, turinčius ryšių aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kurie iki 2014 metų proeuropietiškos revoliucijos Ukrainoje atrodė nepasiekiami. Birželio mėnesį D. Rosošanskiui teismas skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę. Kol vyko teismas, 38 metų I. Nozdrovska nuolat sulaukdavo grasinimų „nuo paties D. Rosošanskio ir nuo jo draugų“, pranešė žmogaus teisių gynimo grupė. Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas pirmadienį sakė, kad daugiau detalių apie I. Noszdrovskos nužudymą bus paskelbta baigus tyrimą. „Taip, policija sulaikė Nozdrovskos nužudymu įtariamą asmenį. Įkalčiai daugiau negu svarūs. Nereikia spėlioti: visa informacija bus atskleista baigus tebevykdomus tyrimo veiksmus – rytoj“, – sakoma A. Avakovo „Facebook“ žinutėje. A. Avakovo patarėjas Antonas Heraščenka Мотивом savo ruožtu pareiškė, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, jog I. Nozdrovska buvo nužudyta iš keršto už jos žmogaus teisių aktyvizmą. „Policija tikrai sulaikė įtariamąjį dėl Iryno Nozdrovskos nužudymo. Nužudymo motyvas – kerštas Irynai už jos veiklą žmogaus teisių srityje“, – sakoma A. Heraščenkos feisbuko žinutėje. Pasak jo, prie šio nusikaltimo atvedusius įvykius tyrėjai atkūrė minučių tikslumu. „Įrodymų teismui daugiau nei pakankamai. Dabar įtariamojo laukia teismas ir ilgas įkalinimas. Ar bus įkalinimas iki gyvos galvos, ar ilga laisvės atėmimo bausmė – spręsti teismui“, – pridūrė A. Heraščenka. Internetinis laikraštis „Ukrainska pravda“ citavo teisėsaugos pareigūnus, kad įtariamasis yra teisėjo D. Rosošanskio sūnėno giminaitis. Praėjusį trečiadienį Kijevo teismas atmetė D. Rosošanskio apeliaciją ir nurodė jį areštuoti dar 60 dienų, kol vyksta bylos nagrinėjimas. Ukrainos deputatas, garsus 2014 metų gatvių protestų lyderis Mustafa Najemas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad D. Rosošanskio tėvas pastarosiomis dienomis buvo pagrasinęs I. Nozdrovską, kad „tau tai gerai nesibaigs“. Kijevo srities policijos viršininkas Dmytro Cenovas teigė iš I. Nozdrovskos negavęs jokių skundų dėl bauginimų arba kitokių nusiskundimų. Praeitą antradienį prie Kijevo policijos būstinės buvo susirinkę daugiau nei 100 protestuotojų, reikalavusių atlikti nešališką I. Nozdrovskos mirties aplinkybių tyrimą. Užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas atkreipė dėmesį I. Nozdrovskos nužudymo reikšmę ir pavadino tai „iššūkiu valstybei“. Tai yra „išbandymas, ar mūsų visuomenė sugebės apginti moteris aktyvistes ir užtikrinti teisingumą“, pareiškė jis. I. Nozdrovskos laidotuvės vyks antradienį.

