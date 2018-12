Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo „Facebook“ pranešime sakoma, kad lėktuvas sudužo per įprastą skrydį. „Šiandien... apie 15 val. (vietos ir Lietuvos) laiku per planinius skrydžius leisdamasis sudužo lėktuvas Su-27. Pilotas žuvo“, – nurodė Generalinis štabas. Sovietų Sąjungoje sukurti naikintuvai Su-27 tebegaminami Rusijoje. Nelygu modifikacija, jie yra valdomi vieno arba dviejų pilotų. Kol kas neaišku, kokio modelio lėktuvas sudužo Žytomyro srityje. Spalį per pratybas su JAV Nacionalinės gvardijos oro pajėgomis Ukraina prarado dvivietį Su-27. Tąsyk antrojo piloto vietoje skridęs amerikietis lakūnas žuvo kartu su lėktuvą valdžiusiu ukrainiečiu.

