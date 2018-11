Daugiau kaip 600 tūkst. Kryvyj Riho miesto gyventojų pirmadienį šturmavo vietos dujų bendrovės biurą, reikalaudami, kad būtų įjungtas šildymas. Šiame rajone temperatūra pastarosiomis naktimis nukrisdavo žemiau nulio. Tuo tarpu Smilos gyventojai antradienį užblokavo kelius, vedančius į šį miestą vidurio Ukrainoje, taip pat reikalaudami, kad valdžia atnaujintų šilumos tiekimą. Opozicinis įstatymų leidėjas Olehas Liaška praėjusią savaitę pareiškė, kad šildymas išjungtas mažiausiai šešiuose miestuose, kur iš viso gyvena per milijoną žmonių. Problemos su centriniu šildymu prasidėjo nacionalinei dujų tiekimo bendrovei „Naftagaz“ pakėlus kainas, tapusias neįperkamomis kai kurioms skurdesnėms savivaldybėms.

