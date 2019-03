48 metų vienas garsiausių Rusijos nacionalistų Igoris Girkinas, gerai žinomas ir savo kovos slapyvardžiu Strelkovas, sako, kad medalį parduoda, nes jam reikia pinigų, o ir pagarbos Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui (kuris ir vaizduodamas medalyje) nebelikę.

I.Girkinui dėl vaidmens vykdant Krymo okupaciją ir vadovavimo prieš oficialųjį Kijevą kovojantiems Rytų Ukrainos prorusiškiems separatistams Europos Sąjunga taiko sankcijas.

Nuo 2014 metų I. Girkinas gana garsiai kritikuoja Kremlių, tačiau pastaruoju metu dingo iš žiniasklaidos radaro. Vasarį jis buvo pastebėtas vienas važiuojantis Maskvos metro, ne kartą buvo surengęs vieno žmogaus protesto akcijų.

A sighting of Igor Girkin in the Moscow metro. Radio presenter Nikita Nebylitsky, who published the pic, joked that he is about to invade Kievskaya station. Girkin commanded a ragtag unit that started the war in Donbas. Side fact: He once called Putin an American prostitute. pic.twitter.com/yZoUgZUOPa— Leonid Ragozin (@leonidragozin) February 19, 2019