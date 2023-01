Ukrainoje prie vaikų darželio nukrito sraigtasparnis, tarp žuvusiųjų – vidaus reikalų ministras

Per orlaivio katastrofą Brovaruose žuvo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovybė.

Ukrainos Nacionalinės policijos vadovas Ihoras Klimenka pranešė, kad sraigtasparnyje buvo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovas Denysas Monastyrskis ir pirmasis viceministras.

„Sausio 18 d. rytą Brovaruose sudužo Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos sraigtasparnis. Per aviacijos katastrofą žuvo VRM vadovybė: ministras, ministro pirmasis pavaduotojas ir valstybės sekretorius“, - informavo I. Klimenka.

Pasak jo, šiuo metu žinoma apie 16 žuvusiųjų, tarp jų – du vaikai. Pareigūnas patikslino, kad devynios katastrofos aukos skrido sraigtasparniu.

„22 nukentėjusieji nugabenti į ligoninę, tarp jų – 10 vaikų. Tragedijos vietoje dirba visos tarnybos“, - pridūrė policijos vadovas.

Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba informavo, kad katastrofos aukų skaičius išaugo iki 18 žmonių, tarp jų – trys vaikai.

„Brovarai. Tęsiama gelbėjimo operacija. Preliminariais duomenimis, žuvo 18 žmonių, tarp jų – 3 vaikai“, - parašė jis „Telegram“ kanale.

Pasak pareigūno, į ligonines nugabenti 29 žmonės, tarp jų – 15 vaikų.

Kiek anksčiau prezidento kanceliarija pranešė, kad nukrito skraidantis aparatas.

„Ant vieno socialinės infrastruktūros objekto ką tik nukrito skraidantis aparatas. Aiškinamės aplinkybes ir nukentėjusiųjų skaičių. Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba ir kitos tarnybos jau vietoje“, – rašė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenko.

„Šiandien Brovaruose pasigirdo sprogimas“, – rašoma nternete.

Iš pirminių duomenų spėjta, kad šalia vieno vaikų darželio galėjo nukristi sraigtasparnis ar kitas orlaivis.

Kiek vėliau pranešta, kad nukrito sraigtasparnis.

„Brovaruose prie vaikų darželio sudužo sraigtasparnis, kilo gaisras. Evakuojami žmonės“, – paskelbė Kyjivo srities policijos atstovė spaudai.

Kyjivo srities policijos atstovai naujienų agentūrai UNIAN anksčiau sakė, kad per incidentą žuvo penki žmonės, tarp jų gali būti vaikų.

„Tragedijos metu vaikų darželyje buvo vaikų ir įstaigos darbuotojų. Dabar visi evakuoti. Orlaivio kritimo vietoje dirba medikai, policininkai ir ugniagesiai“, - patikslino informaciją Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Oleksijus Kuleba.

Internete plinta filmuota medžiaga, kurioje užfiksuotas po sprogimo mieste (netoli vaikų darželio pastato) kilęs gaisras.

Orlaivis, kuris sudužo per aviakatastrofą Kijivo srityje, priklausė Valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai. Apie tai per televizijos kanalą „Apostrof“ pranešė Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ignatas.

Pasak jo, Brovaruose nukritęs sraigtasparnis priklausė Valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai ir vykdė „tam tikras užduotis“.

Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame, kaip manoma, užfiksuotas sraigtasparnio „Super Puma“ skrydis, likus kelioms minutėms iki katastrofos.

Sraigtasparnis skrido nedideliame aukštyje, dėl rūko tvyrant prastam matomumai. Oficiali katastrofos versija šiuo metu dar nežinoma.

„Netrukus sužinosime, ar tai buvo diversija, ar techninis gedimas, ar skrydžių saugos taisyklių pažeidimas“, – sakė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

