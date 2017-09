Odesos srities nacionalinės policijos atstovai nurodė, kad pirminiais duomenimis, gaisras įsiplieskė dviaukščiame mediniame pastate, kuriame buvo 42 vaikai. Užgesinus gaisrą buvo aptikti dviejų vaikų palaikai. Kiek anksčiau buvo pranešta apie tris žuvusiuosius. Be to, į ligoninę buvo pristatyti du 2006 metais gimę nepilnamečiai. Nepaprastųjų situacijų tarnybos pareigūnas Jevhenijus Kavunas žurnalistams sakė, kad gaisras stovykloje įsiplieskė apie 23 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku. Gaisrą gesino 40 ugniagesių ir devyni automobiliai. Stovykloje „Viktorija“ kasmet ilsisi apie 5 tūkst. vaikų iš daugiavaikių arba nepasiturinčių šeimų.

