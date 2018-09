Dešimtys protestuotojų, kurie daugiausiai yra Ukrainos kraštutinės dešinės organizacijų nariai, užblokavo įėjimą į generalinio prokuroro biurą šiukšliadėže ir ją padegė. Tada jie pamėgino šturmuoti pastatą reikalaudami generalinio prokuroro pavaduotojo, pasirašiusio leidimą išduoti Rusijai Timurą Tumgojevą, atsistatydinimo, pranešė vienas naujienų agentūros AFP korespondentas. Demonstrantai pateko į pastatą svaidydami akmenis ir panaudoję pipirines dujas, tačiau jų ataką atrėmė teisėsaugos pareigūnai. „Buvo sužeisti septyni policijos pareigūnai“, – nurodė sostinės policijos tarnyba. Iš Rusijos Kaukazo kilęs etninis ingušas T. Tumgojevas nuo 2017-ųjų lapkričio Ukrainos vyriausybės pusėje kovojo prieš Kremliaus remiamus prorusiškus separatistus šalies rytuose, teigia jo kolegos kariai. Vis dėlto Ukrainos valdžia neturi jokių oficialių įrašų, patvirtinančių tokį teiginį. T. Tumgojevas ieškomas Rusijoje kaip IS kovotojas. Jis dukart prašė Ukrainos suteikti jam pabėgėlio statusą, bet abu prašymai buvo atmesti. Ukrainos rytinėse Donecko ir Luhansko srityse 2014-ųjų balandį įsiplieskęs konfliktas pareikalavo jau per 10 tūkst. žmonių gyvybių. Šis karinis konfliktas prasidėjo po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą. Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant per sieną karių ir ginklų. Maskva šiuos kaltinimus neigia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.