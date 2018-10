„Antras įgulos narys buvo JAV oro pajėgų nacionalinės gvardijos kariškis“, – rašoma trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ Ukrainos karinių oro pajėgų paskelbtame atnaujintame pranešime. Kaip jau skelbta, spalio 16-osios vakarą per tarptautines pratybas „Švarus dangus 2018“ (Clear Sky 2018) Vinycios srityje sudužo naikintuvas Su-27, priklausantis 831-ajai taktinės aviacijos brigadai iš Myrhorodo Poltavos srityje. Buvo pranešta, kad vienas žuvusių pilotų – Ukrainos karinių oro pajėgų pulkininkas Ivanas Petrenka. JAV karinių oro pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovybė patvirtino, kad sudužusiu naikintuvu skrido amerikietis kariškis. „Matėme pranešimus, kuriuose buvo kalbama apie žuvusį amerikietį. Galime patvirtinti, kad šis incidentas palietė amerikietį kariškį“, – rašoma išplatintame pranešime. Vinycios įgulos karinė prokuratūra atlieka incidento tyrimą. Tyrėjai Myrhorodo ir Starokonstantynovo aerodromuose atliko su skrydžiu ir orlaiviu susijusių dokumentų poėmį, apklausiami įvykio liudininkai. Vieta, kur sudužo naikintuvas, saugoma. Jungtinė pratybų „Švarus dangus 2018“ vadovybė priėmė sprendimą toliau vykdyti skrydžių užduotis.

