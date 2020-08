Ukrainoje per parą nustatytas 1 271 COVID-19 atvejis, 24 žmonės mirė

Ukrainoje per praėjusią parą užregistruotas 1 271 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, be to, epidemija pareikalavo 24 žmonių gyvybių, dar 914 asmenų pasveiko, trečiadienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba (NSGT).