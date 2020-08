Ukrainoje per parą nustatyta tūkstantis COVID-19 atvejų, 25 žmonės mirė

Sekmadienį buvo paskelbta apie 1 199 naujus COVID-19 atvejus, o ankstesnes šešias dienas užsikrėtimo atvejų skaičiai nuolat didėjo, įskaitant keturias dienas iš eilės fiksuotus vis naujus sergamumo rekordus. Rugpjūčio 8-ąją buvo patvirtinti 1 489 užsikrėtimo atvejai, rugpjūčio 7-ąją – 1 453 atvejai, rugpjūčio 6-ąją – 1 318 atvejų, o rugpjūčio 5-ąją – 1 271 atvejis.

NSGT duomenimis, nuo pandemijos pradžios Ukrainoje nustatyta iš viso 81 957 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai, 44 359 žmonės pasveiko, dar 1 922 mirė.

Pirmadienį ryte šalyje tebebuvo 35 676 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai – 596 daugiau negu ankstesnę dieną. Be to, per parą pasveiko 387 anksčiau užsikrėtę pacientai.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų COVID-19 atvejų užfiksuota Lvivo (130), Ivano Frankivsko (121), Charkovo (117) ir Černivcių (108) srityse.