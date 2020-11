Ukrainoje – per 12 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 138 pacientai mirė

„Be kita ko, susirgo 489 vaikai ir 375 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 1 134 žmonės“, – sekmadienio ryte parašė jis socialiniame tinkle „Facebook“.

Dieną anksčiau šalyje buvo trečią dieną iš eilės užfiksuotas sergamumo koronavirusine infekcija rekordas: COVID-19 buvo patvirtinta 14 580 žmonių. Lapkričio 20 dieną buvo pranešta apie 14 575 naujus atvejus, o lapkričio 19-ąją – apie 13 357 atvejus.

Iki sekmadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 624 744, iš jų 10 951 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 286 917 žmonių, iš jų 4 604 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.