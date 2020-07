Ukrainoje patvirtinti 807 nauji COVID-19 atvejai, 11 pacientų mirė

Pasak ministro, per pastarąją, parą užsikrėtimas koronavirusu buvo patvirtintas 65 vaikams ir 43 medicinos darbuotojams. Be to, 161 pacientas buvo hospitalizuotas.

Atsaką į epidemiją koordinuojančios Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) duomenimis, nuo pandemijos pradžios koronavirusu užsikrėtusių žmonių bendras skaičius šalyje išaugo iki 65 656. Iš jų jau 36 122 pasveiko, tačiau liga pareikalavo 1 616 žmonių gyvybių.

Sekmadienį Ukraina pranešė per ankstesnę parą užregistravusi 920 naujų COVID-19 atvejų, o šeštadienį jų buvo 1 106.

Šiuo metu šalyje tebėra 27 918 aktyvių koronavirusinės infekcijos atvejų – 481 daugiau negu ankstesnę dieną.

Daugiausiai naujų užsikrėtimo atvejų per pastarąją parą užfiksuota Lvivo (120), Ivano Frankivsko (95) ir Rivnės (78) srityse bei sostinėje Kijeve (70).