Be to, per praėjusią parą mirė 16 žmonių, o 426 asmenys pasveiko.

Ankstesnę dieną buvo patvirtinti 689 nauji atvejai, birželio 10-ąją – 525, o birželio 9-ąją – 394.

Visuomenės sveikatos centras informavo, kad iš viso šalyje patvirtinta 29 753 užsikrėtimo COVID-19 atvejai. 13 567 žmonės pasveiko, o 870 – mirė.