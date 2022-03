Pranešama, kad pagrobtas meras Oleksandras Jakovlevas ir jo pavaduotojas Jurijus Paliuchas.

Rusija teigia, kad šiuo metu kontroliuoja visą Chersono regioną.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai Rusijos kariai pagrobia kurio nors Ukrainos miesto vadovą. Anot pranešimų, taip pat pagrobtas Dniprorudnės meras Jevhenijus Matvejevas ir Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h