Kijeve šalies prezidentas Petro Porošenka padėjo varpų ir putino šakelių vainiką prie memorialinio kryžiaus Šv. Mykolo aikštėje ir pagerbė tuometės Sovietų Sąjungos lyderių sąmoningai sukelto bado aukas tylos minute. Be to, 14 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku kita gedulo ceremonija prasidės prie Holodomoro aukų memorialo. Visoje Ukrainoje 16 val. žmonės aukas pagerbs tylos minute ir uždegs žvakutes prie Holodomoro memorialų ir ant namų palangių. P. Porošenka savo „Facebook“ paskyroje parašė: „Nusikaltimams žmogiškumui senatis negalioja. Niekada nepamiršime Holodomoro organizatorių baisių nusikaltimų. Ukraina prisimena...“ Premjeras Vladimiras Groismanas sakė: „Visada atsiminsime iš bado mirusius savo brolius ir seseris. Mus norėjo sunaikinti, tačiau išgyvenome ir dabar kuriame visuomenę, kur svarbiausia vertybė yra žmogaus gyvybė“. Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksandras Turčynovas savo ruožtu pareiškė, kad ir dabar vyksta „maniakiški bandymai sugriauti Ukrainą“. „Kaip ir prieš beveik šimtmetį, už tai ir vėl atsakingas imperinis režimas. Tačiau jiems nepavyks sunaikinti Ukrainos suverenumo, laisvės ir orumo. Jiems nepavyks sugriauti Ukrainos“, – teigė jis, turėdamas omenyje Rusiją. Į Ukrainos žmones kreipėsi ir trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka, priminęs nustatytus faktus apie 1932–1933 m. vykusį Holodomorą. „Mes nustatėme beveik dviejų milijonų mirusių žmonių tapatybę. Akivaizdu, kad šis skaičius nėra pilnas, ir jis toli gražu neatspindi visų mirusiųjų, tačiau tai tėra mūsų darbo pradžia. Tai yra ir konkrečios pavardės – mūsų giminių, šeimos narių, kaimynų ir mūsų tautos pavardės“, – savo „Facebook“ paskyroje šeštadienį rašė V. Juščenka. Eksprezidentas pažymėjo, kad 1932–1933 m. vykęs Holodomoras paveikė beveik 14 tūkst. kaimų ir miestų 18-oje Ukrainos regionų. Be to, V. Juščenka nurodė, kad Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino radusi 816 masinių kapaviečių, kur palaidota šimtai tūkstančių ukrainiečių. „Įtraukėme į „juodųjų lentų“ sąrašus 522 gyvenamąsias vietoves. Tai konkrečios pavardės ir konkretūs likimai“, – teigė jis.

