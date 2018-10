„Šiandien apie 17 valandą netoli Ulanivo kaimo (tarp Berdyčivo ir Chmilniko gyvenviečių) per mokomąjį kovinį skrydį nukrito lėktuvas Su-27. Vyksta paieškos ir gelbėjimo darbai“, – sakoma antradienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime. „Apgailestaudami pranešame, kad, remiantis paieškos ir gelbėjimo grupės turima informacija, rasti dviejų pilotų kūnai. Incidento aplinkybės tiriamos“, – sakoma naujame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime feisbuke. Kiek anksčiau buvo skelbiama, kad per incidentą žuvo ukrainietis ir amerikietis. Ukrainoje spalio 8 dieną prasidėjo didelio masto aviacijos pratybų serija „Švarus dangus 2018“ (Clear Sky 2018) su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis NATO šalimis. Pratybose, kurios turėtų trukti iki penktadienio, dalyvauja amerikiečių lėktuvai, tarp jų naikintuvai „F-15C Eagle“, kariniai transportiniai lėktuvai „C-130J Super Hercules“ ir dronai, kurie treniruojasi su maždaug 30 Ukrainos lėktuvų.

