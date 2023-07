Iš pažiūros grėsmingas vyrukas tankia barzda prie diržo segi pistoleto dėklą. Nikopolio rajono karinei administracijai vadovaujantis J. Jevtušenka su balse aiškiai juntamu irzuliu sutinka pasidalinti savo nuomone apie branduolinės katastrofos galimybę: „Manau, kad tikimybė tikrai nemenka.“ J. Jevtušenka dar kartą garsiai

Copyright (c)2022 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

23 Pasidalino

Pasidalino









Nuorodos kopijavimas Ukrainoje – nerimas dėl dar vienos katastrofos: tai tikra beprotybė Nuoroda nukopijuota