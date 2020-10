Be to, per parą mirė 141 anksčiau koronavirusu užsikrėtęs žmogus – taip pat daugiausiai nuo pandemijos pradžios.

Ankstesnę dieną Ukraina skelbė per parą testais nustačiusi 5 469 užsikrėtimo atvejus, o ankstesnis per parą nustatytų COVID atvejų rekordas buvo užfiksuotas praeitą šeštadienį, kai buvo išaiškinta 6 410 užsikrėtusiųjų.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje patvirtinti iš viso 315 826 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 5 927 užsikrėtę asmenys mirė, 132 219 pasveiko, iš jų 2 686 – per pastarąją parą.

Šiuo metu šalyje COVID-19 serga 177 680 žmonių – 3 892 daugiau negu ankstesnę dieną.

Daugiausia naujų atvejų per pastarąją parą užregistruota Charkivo (713), Odesos (614), Poltavos (580) srityse ir sostinėje Kijeve (559).

Daugiausiai koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirė Kijeve (23) ir Poltavos srityje (21).